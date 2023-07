Tribunal Arbitral do Desporto não ‘ajudou’ o Rio Ave, que continua impedido de inscrever jogadores até ao final de 2023

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) manteve a sanção aplicada pela FIFA ao Rio Ave, da I Liga portuguesa de futebol, de não poder inscrever novos jogadores até ao final deste ano, informou este domingo o clube vila-condense.

O TAS, ainda assim, reconheceu alguns pressupostos do recurso apresentado pelo Rio Ave, reduzindo a multa financeira para metade, embora o clube continue a considerar a punição injusta.

“Não obstante o resultado deste processo, o Rio Ave considera que a sua atuação não incumpriu os regulamentos da FIFA e, portanto, a penalização sofrida é injusta e excessiva. Ainda assim, a mesma será cumprida escrupulosamente e os processos internos serão reforçados de forma que uma situação similar não se volte a repetir”, referiu o emblema vila-condense, através de comunicado.

O Rio Ave foi punido pela FIFA com uma multa financeira e a proibição de inscrição de jogadores em duas janelas de transferências, na sequência de uma alegada irregularidade na inscrição do jogador camaronês Fabrice Olinga, em 2022, ainda no mandato do anterior presidente António Silva Campos.

A inscrição do atleta foi alvo de uma queixa à FIFA, interposta pelo clube marroquino Raja Casablanca, que alegou ter um pré-acordo assinado com o atleta, e que informou o Rio Ave sobre essa situação.

A FIFA deu razão ao emblema africano e, além de punir o jogador com uma suspensão, também sancionou o Rio Ave, que, no entanto, avançou com um recurso para o TAS, sediado na Suíça, por discordar da decisão, considerando que o clube “nunca tomou qualquer decisão que violasse os regulamentos da FIFA e que fosse, nessa medida, lesiva para terceiros”.

“O referido tribunal notificou, agora, as partes da sua decisão final, através da qual aceita parcialmente o recurso interposto pelo Rio Ave, reduzindo a multa financeira a metade, mas mantendo a proibição de registo de jogadores durante os referidos períodos. Esta decisão é agora final e o Rio Ave só poderá voltar a registar jogadores na janela de transferências de inverno (janeiro de 2024)”, pode ler-se no comunicado.

Nesse texto, assinado pela nova presidente do emblema da foz do Ave, Alexandrina Cruz, a dirigente diz que “a preparação da presente época já foi feita tendo em consideração a proibição de registo de novos jogadores”, lembrando que “os objetivos traçados foram definidos em consonância, com renovação de diversos contratos e a manutenção do grupo de jogadores da época passada quase na sua totalidade”.

“Será com este grande grupo que temos e depositando total confiança nele que iremos conseguir obter o sucesso pretendido, transmitindo, a todos os sócios, que tudo faremos para estar à altura do nosso bom nome e da nossa caminhada de sucesso”, concluiu Alexandrina Cruz.