Sorteio da I Liga 2023/24: Benfica no Bessa na 1.ª jornada e águias contra o FC Porto logo à 7.ª ronda

As condicionantes eram muitas - e podem ser encontradas aqui - mas o calendário da I Liga 2023/24 já é conhecido, com a primeira jornada a reservar desde logo uma viagem difícil do Benfica ao Estádio do Bessa, enquanto o FC Porto joga em casa do recém-promovido Moreirense.

Já o Sporting arranca a liga em casa, frente ao Vizela, com o SC Braga a receber o quase vizinho Famalicão.

Nos principais confrontos da temporada, destaque desde logo para um SC Braga - Sporting à 4.ª jornada, no primeiro fim de semana de setembro, em que o Benfica recebe o Vitória. O primeiro clássico surge à 7.ª jornada, um Benfica - FC Porto, no primeiro fim de semana de outubro.

À 11.ª jornada, há Sporting - Benfica, no fim de semana de 12 de novembro, com os leões a receberem o FC Porto um mês depois, à 14.ª jornada, a mesma em que o Benfica joga com o SC Braga.

FC Porto e SC Braga fecham a 1.ª volta na 17.ª ronda, o que quer dizer que será também o encontro que vai fechar o campeonato.

1.ª jornada, 13 de agosto

SC Braga - FC Famalicão

Sporting - Vizela

Arouca - Estoril

Gil Vicente - Portimonense

Estrela da Amadora - Vitória SC

Moreirense - FC Porto

Boavista - Benfica

Rio Ave - Chaves

Farense - Casa Pia

Jogos grandes

4.ª jornada: SC Braga - Sporting

7.ª jornada: Benfica - FC Porto

11.ª jornada: Sporting - Benfica

14.ª jornada: Sporting - FC Porto e SC Braga - Benfica

17.ª jornada: FC Porto - SC Braga