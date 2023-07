Alexandrina Cruz eleita presidente do Rio Ave. É a primeira mulher a ocupar o cargo num clube de futebol profissional em Portugal

Era praticamente um dado adquirido, mas agora já está confirmado: Alexandrina Cruz venceu as eleições para a presidência do Rio Ave, tornando-se na primeira mulher a ocupar o cargo num clube de futebol profissional em Portugal.

Até agora vice-presidente para a área financeira do clube, Alexandrina Cruz era a candidata única. Recebeu 1.006 votos, num total de 1.077 sócios que participaram no ato eleitoral, havendo 60 votos em branco e 11 nulos. O Rio Ave tem cerca de 4.000 sócios pagantes.

De 46 anos, a nova presidente é natural de Junqueira, Vila do Conde, e está no clube há 19 anos. Amândio Couteiro foi eleito como novo presidente da mesa da Assembleia Geral e Idílio Lacerda como presidente do Conselho Fiscal.

Alexandrina Cruz sucede a António Silva Campos, que liderava o clube desde 2008, mas decidiu não se recandidatar. Nos seus 15 anos na presidência, Silva Campos conseguiu um recorde de 13 presenças inéditas na I Liga, além de quatro participações europeias, uma ida À final da Taça de Portugal, outra à final da Taça da Liga e a disputa da Supertaça.

Em 2022/23, o Rio Ave foi 12.º na I Liga, com 40 pontos em 34 jornadas.