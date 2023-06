Benfica é o clube com melhor balanço entre compras e vendas da última década. FC Porto, Sporting e SC Braga no top 10

O Benfica é clube com melhores resultados entre compras e vendas a nível mundial na última década. Os dados são da plataforma Football Benchmark, que coloca os quatro principais clubes portugueses no top 10 da lista. O FC Porto é o 4.º com melhor balanço, o Sporting o 6.º e o SC Braga o 9.º.

Os encarnados lideram a lista por larga margem. Nos últimos dez anos, conseguiu resultados de 665.94 milhões de euros, entre 331 chegadas e 330 saídas de jogadores, bem à frente do Ajax, na 2.ª posição, com €422.12 milhões. O Red Bull Salzburgo é terceiro, com €421.92 milhões. Para estes resultados do campeão nacional em título, muito contribuíram as vendas de João Félix ao Atlético Madrid, por quase 130 milhões de euros, e de Enzo Fernandez por €121 milhões, ao Chelsea.

O FC Porto surge na lista logo a seguir ao RB Salzburgo, com resultados de €384.71 milhões entre 279 entradas e 272 saídas de jogadores. Na última década, os dragões venderam, por exemplo, Éder Militão por 50 milhões de euros ao Real Madrid, Luís Diaz ao Liverpool por €47 milhões, ou Mangala ao Manchester City por €45 milhões.

O Sporting é 6.º na lista, €353.20 milhões de balanço entre entradas e saídas, enquanto o SC Braga conseguiu resultados de €205.52 milhões, sendo 9.º na lista.

Um estudo do Observatório do Futebol (CIES) de fevereiro já tinha colocado o Benfica como o clube com melhor desempenho em transferências desde a época 2018/19. Nessa lista, o Sporting era 5.º, o FC Porto 8.º e o SC Braga 9.º.

Man. United é quem mais perde

Em sentido contrário, há sete clubes da Premier League entre os que têm piores resultados entre compras e vendas na última década, com destaque para o Manchester United, com qualquer coisa como €1,182.96 milhões negativos de resultado, seguido pelos vizinhos do City com -€984.42 milhões.

No terceiro lugar da lista está o Chelsea, que só na última temporada gastou €600 milhões em transferências e nos últimos 10 anos regista resultados negativos entre compras e vendas de €904.18 milhões.

Destaque ainda para o West Ham United, apenas 14.º na Premier League na última temporada (mas vencedor da Liga Conferência), que é o 7.º clube com pior registo, com €520.14 milhões negativos.