Otávio é o jogador mais valioso da Liga, Roger Schmidt o melhor treinador

O médio Otávio, jogador do FC Porto, foi anunciado pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (Liga Portugal) como o "futebolista mais valioso" do último campeonato, em que fez cinco golos e contribuiu com sete assistências.

A escolha do internacional português, de 28 anos, foi feita com base na votação dos treinadores e capitães das equipas da I Liga portuguesa.

Otávio já tinha integrado o '11 do ano' da prova, no que é a terceira distinção para os 'dragões', que já tinham o melhor marcador (Mehdi Taremi) e o melhor guarda-redes (Diogo Costa).

O camisola 25 portista jogou em 27 jornadas, num total de 2.467 minutos, e é também creditado, nas estatísticas da última I Liga, por 110 recuperações de bola.

Essencial no processo ofensivo dos 'dragões', o médio internacional luso de origem brasileira destacou-se ainda no momento de isolar os colegas de equipa, com 50 passes de rutura. Nas seis principais ligas na Europa, só o argentino Lionel Messi, do PSG, de França, fez mais, com 55 passe de rutura.

Schmidt vence prémio de treinador

No campo dos treinadores, Roger Schmidt, alemão ao serviço do Benfica, foi eleito o melhor técnico da I Liga portuguesa.

Os 36 votantes dos 18 emblemas que competiram na I Liga portuguesa em 2022/2023 consagraram assim o técnico dos campeões nacionais, de 56 anos, na sua primeira época no campeonato português, em que também tinha arrecadado por três vezes a distinção de Prémio de Melhor Treinador do Mês.

Roger Schmidt liderou o Benfica na conquista do 38.º campeonato, um troféu que escapava na Luz desde 2018/2019, em que registou 28 vitórias nas 34 jornadas realizadas e um total de 87 pontos conquistados.

O Benfica fechou a I Liga com o melhor ataque da prova e também a defesa menos batida.

O clube lisboeta protagonizou também uma campanha positiva na Liga dos Campeões, onde chegou aos quartos de final, sendo eliminado pelo Inter Milão.