A fusão entre B SAD e Cova da Piedade não foi licenciada pela FPF para jogar na Liga 3: e o novo clube vai recorrer da decisão

Perdendo no play-off de despromoção contra o Länk Vilaverdense, os destinos da B SAD, o clube sem estádio, sem terra e sem futuro estavam agrafados à Liga 3, o mais alto dos escalões do futebol português que não é inteiramente profissional. Caindo das divisões organizadas pela Liga de Clubes, a equipa - ou melhor, a programada derivação vinda da sua junção com outro clube - iria então jogar a terceira divisão na próxima época. Bastaria para tal que cumprisse os critérios impostos a cada clube.

Coisa que não terá feito, já que nem a B SAD, nem o Cova da Piedade, surgiram na lista de clubes licenciados pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgada esta quarta-feira. Em teoria, teria que lá surgir a designação “Cova da Piedade SAD” face ao acordo assinado pelos dois clubes, em março, para se fundirem num só.

Essa decisão foi aprovada pelos sócios do clube de Almada e previa que a ‘nova’ equipa tivesse casa no Estádio Municipal José Martins Vieira. O acordo estipulou que a Cova da Piedade adquirisse 10% do capital social da B SAD, detida pela Codecity, empresa liderada por Rui Pedro Soares que, à Tribuna Expresso, garantiu que vão recorrer de decisão da FPF em não atribuir uma licença desportiva ao clube nascido da fusão e que tal apenas diz respeito à Liga 3.

O processo de licenciamento da federação estipula uma série de critérios “desportivos, infraestruturais, administrativos e recursos humanos, legais e financeiros” que devem ser obrigatoriamente cumpridos por cada clube que pretenda participar nas competições organizadas pela entidade.

Já no verão de 2022, o Cova da Piedade, então ainda autónomo, também falhou no cumprimento desses tais requisitos e não recebeu uma licença da FPF, levando o clube a terminar com a sua equipa de futebol sénior. Essa vaga acabaria por permitir a subida à Liga 3 do Belenenses, clube do qual a B SAD se separou, em 2018, ficando na altura com a licença para competir na I Liga e obrigando a equipa do Restelo a tombar até à base da pirâmide do futebol português, recomeçando na última divisão distrital. A ascensão tem sido rápida: na próxima temporada, o Belenenses vai jogar na II Liga.