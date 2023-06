Um grupo de 50 sócios do Marítimo quer destituir os órgãos sociais do clube após a descida de divisão

Um grupo composto por 50 sócios do Marítimo entregou hoje um requerimento para marcação de uma Assembleia Geral (AG) extraordinária, com um dos pontos a ser a “votação da destituição dos membros de todos os órgãos sociais”.

Segundo o comunicado enviado pelo representante do grupo, os sócios que compõem a lista de assinaturas estão “preocupados com a situação atual do clube e com a constante mudança de projetos de gestão a serem desenvolvidos, deram hoje entrada de um requerimento dirigido ao presidente da Assembleia Geral do clube a requerer o agendamento de uma assembleia geral extraordinária”.

Este requerimento tem três pontos na ordem de trabalhos, nomeadamente, “análise da conjuntura da instituição tanto a nível desportivo quanto financeiro, votação da destituição dos membros de todos os órgãos sociais, [...] com recurso a urna fechada por forma a salvaguardar todos os sócios que votem (inclusive funcionários) e marcação de processo eleitoral, em caso de destituição da atual direção”.

A mesma nota dá conta, que em alternativa e, por questões de celeridade, os mesmos sócios, “requerem também o aditamento dos referidos pontos à ordem de trabalhos da assembleia geral já agendada para o dia 27 de junho, uma vez que de acordo com a convocatória, não se vislumbra uma consequência direta da não aprovação do Plano Estratégico que será proposto”.

O emblema madeirense, despromovido ao segundo escalão, informou esta quinta-feira que em 27 de junho, às 18:00 irá decorrer uma AG para “Apresentação, discussão e votação da proposta de Plano Estratégico para o futuro imediato do Club Sport Marítimo da Madeira”.

O conjunto de sócios defende que o requerimento surge “num momento em que, uma vez mais, a direção do clube se propõe a alterar o modelo de gestão com que se apresentou a eleições, sem que em nenhum momento tenha sido dada a oportunidade aos sócios de se pronunciarem acerca destas constantes mudanças de linha orientadora de atuação”.

O documento foi entregue por volta das 13:00, no Complexo Desportivo do Marítimo, em Santo António.