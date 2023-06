Pedro Proença diz que estava pronto para se demitir e fazer cair direção da Liga caso Mário Costa não tivesse renunciado ao cargo

Pedro Proença admite que chegou a pensar fazer cair a direção da Liga, empossada há pouco mais de uma semana, caso Mário Costa não tivesse renunciado ao cargo de presidente da Mesa da Assembleia Geral na reunião de emergência convocada após se tornar pública a investigação do SEF à BSports, academia liderada pelo dirigente, que é agora arguido por tráfico de seres humanos.

“Posso afirmar hoje, por ser a primeira vez que publicamente abordo o assunto, que caso não tivesse ocorrido a renúncia ao cargo por parte do Presidente da Mesa da Assembleia Geral durante a reunião de urgência para a qual convoquei os presidentes dos três Órgãos Sociais que compõem a Liga Portugal, estávamos, eu e os presidentes do Conselho Jurisdicional e do Conselho Fiscal, preparados e alinhados para renunciarmos aos cargos para os quais fomos empossados há pouco mais de uma semana”, pode ler-se numa mensagem publicada no site da Liga Portugal, assinada por Pedro Proença.

Proença começa a missiva admitindo que “os últimos dias foram (…) dos mais difíceis” que viveu nos oito anos como presidente da Liga, sublinhando que as acusações a Mário Costa o deixaram “perplexo” e que foram “uma total surpresa”.

“Ética, Transparência, credibilidade e idoneidade são, para mim, mais do que meras palavras ou conceitos abstratos. São princípios que sempre guiaram a minha vida pessoal e profissional e dos quais jamais abdicarei”, escreve ainda Proença, que frisa que o trabalho da Liga não pode ficar manchado pelas acusações imputadas a Mário Costa.

Eleito há pouco mais de uma semana para um terceiro mandato, Proença sublinha que “a renúncia apresentada pelo Dr. Mário Costa ao cargo de Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Liga Portugal, em menos de 72 horas – a celeridade, atendendo à relevância do que estava em causa, era uma variável essencial -, atenua os danos reputacionais provocados à instituição”, mas que tal “não chega” e que é necessário “tirar ilações do sucedido”.

Além de novas eleições para a presidência da Assembleia Geral da Liga, Proença garante que serão reforçadas “todas as políticas de Compliance e os mecanismos de escrutínio préveio de idoneidade de todos os membros dos órgãos sociais, direção, direção executiva e colaboradores da Liga Portugal”.

Paralelamente, anunciarei hoje, em reunião de Direção da Liga Portugal, que iremos reforçar todas as nossas políticas de Compliance e os mecanismos de escrutínio prévio da idoneidade de todos os membros dos Órgãos Sociais, Direção, Direção Executiva e colaboradores da Liga Portugal.