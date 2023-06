Apesar de estar certificada, Academia Bsports usou o símbolo do Ministério do Trabalho sem autorização

Os vídeos são promocionais e editados, ao início, com ornamentos espampanantes para depois mostrarem imagens de treino, jogo e palestras da Bsports Academy enquanto se ouve a voz de um jovem futebolista a descrever a experiência no projeto. Nos créditos do vídeo mais recentemente publicado no Instagram oficial do projeto surgem três logótipos, como acontece em vários outros. No que está ao centro, lê-se “República Portuguesa” e, em baixo, “Trabalho, Solidariedade e Segurança Social”. Mas a academia não tinha autorização para tal.