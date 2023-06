Menores que terão sido vítimas de tráfico de seres humanos serão entregues às famílias nos próximos dias

Os menores que, alegadamente, terão sido vítimas de tráfico de seres humanos numa academia de futebol em Riba d'Ave, no concelho de Vila Nova de Famalicão, já passaram a noite em centros de acolhimento no norte do país, sendo entregues às respetivas famílias nos próximos dias. Segundo notícia da RTP, 114 jovens foram resgatados da Bsports Academy pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e regressarão, agora, aos países de origem, na América Latina, África e Ásia.

Esta ação segue-se à operação que levou à realização de buscas em casa de Mário Costa, presidente da Assembleia-Geral da Liga Portugal e já constituído arguido pelo Ministério Público no caso. Mário Costa é presidente da Bsports Portugal.

O SEF suspeita que Mário Costa esteja envolvido em negócios à margem da lei com jovens futebolistas vindos do estrangeiro, que pagariam 500€ por mês para estar em Portugal. Alguns assinam contratos com clubes pequenos da região e acabam por não receber dinheiro, estando proibidos de sair do país pois não têm os passaportes com eles. O dirigente da Liga Portugal estaria a tentar ‘vender’ este modelo de negócio a “investidores”.

Em comunicado, a Liga Portugal diz-se “surpreendida” pela noticia avançada pelo Expresso, que envolvem o Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Liga Portugal.

“A Liga Portugal informa que, embora os factos relatados em nada estejam relacionados com cargo exercido pelo Dr. Mário Costa na Liga Portugal, está a acompanhar a evolução das diligências, aguardando por mais dados - respeitando sempre o princípio da presunção de inocência e defendendo também de forma intransigente os princípios de ética e transparência da instituição - para uma avaliação mais concreta da situação”, diz a nota oficial.

Mário Costa foi empossado como presidente da AG da Liga em janeiro de 2016, sendo eleito com 34 votos, correspondentes a 12 clubes da I e II Liga. No discurso da tomada de posse, Mário Costa afirmou estar empenhado em “tentar projetar os clubes da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa)”, uma vez que era, e continua a ser, o presidente da União de Exportadores da CPLP.