E agora, Marítimo? Entre brigas internas e más decisões, madeirenses estão de luto pela descida

O presidente do Marítimo mal conseguiu ler o comunicado que trazia escrito e teve de parar várias vezes, mas, mesmo em lágrimas, pediu desculpas aos sócios e aos adeptos e anunciou a convocatória de uma assembleia geral para preparar a próxima época. As primeiras palavras de Rui Fontes após a despromoção foram breves, emotivas e reveladoras do estado de espírito da direção e do clube.



Ainda conseguiu dizer, nos dois minutos de conferência de imprensa, que, nesta época, “muito correu mal”. Não explicou o quê, mas assumiu a responsabilidade por “um dos dias mais tristes da história do Marítimo, o primeiro dia em que os sócios acordaram sem o seu Marítimo na I Liga”. E de facto é preciso recuar 40 anos, até à época de 1982/1983, ano em que clube madeirense caiu para a então II Divisão para voltar a subir em 1985. Só que esse é um passado muito distante para a maioria dos adeptos que encheram os Barreiros no último jogo.