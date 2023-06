Artur Jorge: “É importante sermos fiéis à nossa matriz de jogo para não fugirmos ao que fizemos ao longo da época”

Importância da final

“É especial para todos nós. Por aquilo que já passei como adepto e como atleta, ter hoje a possibilidade de disputar este troféu deixa-me honrado e motivado. Estamos confiantes e preparados para lutar pelo troféu”

Taça é mais importante para o SC Braga que para o FC Porto?

“Não acredito que haja maior importância para uma ou outra equipa. Está um troféu em causa e ambas as equipas vão lutar, com toda a determinação, para ganhar. O que esperamos é um jogo equilibrado, em que procuraremos tentar surpreender. O objetivo é claro: fazer o trabalho bem feito para podermos ganhar o jogo. Queremos desfrutar desta decisão, procurando vencer para fechar a época da melhor forma possível”

Abordagem à final

“Sabemos que o pragmatismo, muitas vezes, nos leva a conquistar troféus e será um jogo de decisão, sem margem de erro. Não podemos mudar as coisas de um dia para o outro, temos características de jogadores e ideia bem definida da nossa forma de jogar, claro que com alguns ajustes. É importante sermos fiéis à nossa matriz de jogo para não fugirmos ao que fizemos ao longo da época”

Recordações da final de 1998 contra o FC Porto

“A distância entre o FC Porto e o SC Braga era bem maior do que é hoje. Foi uma final intensa, com maior favoritismo por parte do FC Porto, porque era melhor equipa. Tivemos o privilégio de cá vir, fui muito feliz por participar nesse jogo como capitão”

FC Porto é favorito?

“A distância entre o FC Porto e o SC Braga era maior [em 1998]. Temos iguais condições de, agora, ganhar o jogo, não me parece que haja uma distância que possa criar algum tipo de favoritismo”

Possibilidade de final ser decidida em penáltis

“Já tivemos uma eliminatória em que isso aconteceu. Estamos preparados para os 90 minutos, 120 ou penáltis”

É o jogo mais importante da sua carreira?

“É um jogo com um simbolismo muito forte e uma carga emocional muito grande. A minha família alugou um autocarro para virem juntos e desfrutarem, da mesma forma que eu vim noutras como adepto. Terei cá muita gente”

Que FC Porto espera

“Mais do que qual o FC Porto que espero, prefiro dizer que SC Braga quero ter. O meu foco é interno, é para dentro, dependerá sempre do que formos capazes de fazer. Quero reduzir o meu foco ao que é o SC Braga, a minha equipa”