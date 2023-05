Tulipa: “O Sporting joga muito bem. Toda a gente lhes conhece as dinâmicas, mas são difíceis de parar”

Jogo

“Foi um jogo muito difícil para nós. Não encontrámos soluções para ter bola e fazer o nosso jogo. O Sporting joga muito bem, toda a conhece lhes conhece as dinâmicas, mas são difíceis de parar. Os jogadores deram uma boa resposta, o segredo para manter este clube na Liga tem muito a ver com a relação que há entre os jogadores e com o profissionalismo e o prazer que eles têm a jogar.”

40 pontos, recorde do clube

“Se me dissessem que iria ter esta pontuação, que iríamos passar as sete ou oito jornadas finais do campeonato com a nossa posição salvaguardada, podia duvidar. Não conhecia tão bem a equipa e o caráter dos jogadores e poderia duvidar. Depois da primeira semana, achei que íamos conseguir o objetivo de forma natural. Ajustámos coisas que têm a ver com as minhas ideias e [os jogadores] cumpriram isso bem. A nível de treinador, orientei equipas médias e interessantes, mas os jogadores eram de nível médio. Disse-lhes que fico muito grato por ter treinado pessoas tão competentes, não só a nível profissional como humano. Ajudaram muito e a forma como se despediram da equipa é uma relação que se criou aqui, quando tinha tudo para não se criar. O mérito é dos jogadores e da estrutura. Por vezes achamos que quem está ao redor dos jogadores não vale tanto, mas até essa estrutura foi muito solidária e competente comigo."