Pedro Proença é recandidato à presidência da Liga

O ex-árbitro Pedro Proença anunciou nesta terça-feira a recandidatura à presidência da Liga Portuguesa de Futebol Profissional. O lema da sua campanha é “Unanimidade por um Futebol Maior”, intuindo ao que alguns presidentes de clubes disseram após a mais recente Cimeira da Liga, em fevereiro.

Pedro Proença, presidente da Liga Portugal desde agosto de 2015 – ganhou as eleições com 58,2% dos votos, superando Luís Duque –, visa assim garantir um terceiro mandato e manter-se no cargo até 2027.

Nas últimas eleições, em junho de 2019, o ex-árbitro garantiu 46 dos 48 votos possíveis. Proença, de 52 anos, abandonou a arbitragem em 2015, 20 anos e 465 jogos depois.

O evento da apresentação da recandidatura terá lugar na quinta-feira, dia 25 de maio, no Porto, a partir das 11h30.