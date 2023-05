Haverá bola ao fim da tarde de sábado: Benfica e FC Porto vão jogar à mesma hora

Está decidido e oficializado, como costuma ser: a última jornada do campeonato terá as duas equipas evolvidas na luta pelo título a jogarem à mesma hora. O Benfica defrontará, na Luz, o Santa Clara a partir das 18h, quando o FC Porto começará a jogar contra o Vitória no Dragão.

A Liga de Clubes confirmou na manhã desta segunda-feira o que já esclarecera a 11 de maio e os jogos dos rivais que estão na luta pelo título vão começar à hora. Essa vai ser uma de três partidas a terem início em simultâneo - a outra é o Portimonense-Arouca, já que a segunda equipa disputa com os vimaranenses o 5.º lugar do campeonato.

“As restantes seis já não trarão alterações significativas à classificação geral, com a ronda a começar a ser disputada na sexta-feira, com o Rio Ave FC – FC Famalicão, pelas 19 horas”, informou a Liga.

Entre Benfica e FC Porto, há várias contas a fazer consoante os resultados possíveis, mas uma certeza: em caso de vitória, os encarnados conquistarão o seu 38.º título de campeão nacional.