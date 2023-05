Já há onzes para o Sporting - Benfica, sem Paulinho ou Florentino

Sporting com ataque móvel, sem Paulinho no onze, e Benfica sem Florentino mas com Chiquinho. Estes são os destaques entre os titulares escolhidos por Rúben Amorim e Roger Schmidt para o dérbi que pode ser decisivo para os encarnados, que serão campeões em caso de vitória em Alvalade.

Franco Israel, como já se sabia, será o dono da baliza do Sporting, que terá na frente um ataque móvel, apoiado na ala por Nuno Santos. Já o treinador alemão do Benfica não prescinde do jovem João Neves a meio-campo, onde não estará Florentino Luís.

O onze do Sporting: Franco Israel; Coates, Diomande, Gonçalo Inácio; Nuno Santos, Ugarte, Morita, Ricardo Esgaio; Trincão, Edwards, Pedro Gonçalves

O onze do Benfica: Vlachodimos; Aursnes, António Silva, Otamendi, Grimaldo; João Neves, Chiquinho, João Mário; David Neres, Rafa, Gonçalo Ramos

Acompanhe o encontro aqui, a partir das 20h30.