O título, a Champions, a Europa e a descida: estas são todas as contas para as últimas duas jornadas do campeonato

Algures entre este fim de semana e o próximo, vamos saber quem será o campeão nacional. Será o 38.º do Benfica ou o título número 31 do FC Porto? Para os encarnados, o primeiro verdadeiro match point chega já este fim de semana e as contas fazem-se numa linha: caso vença o Sporting em Alvalade, o Benfica é campeão. Mas a equipa de Roger Schmidt até pode chegar ao campo do rival de Lisboa já com o título garantido, caso o FC Porto perca em Famalicão na véspera.

Este é o cenário mais simples, sem curvas ou contra curvas. Mas elas existem. Há vários caminhos para o Benfica, que começa a 33.ª jornada com 4 pontos de vantagem, chegar ao título. E também para o perder para a equipa de Sérgio Conceição, com quem está em igualdade no confronto direto: o Benfica ganhou no Dragão por 1-0 e o FC Porto na Luz por 2-1, mas os golos marcados fora deixaram de ser critério de desempate nesta época. Caso as duas equipas terminem empatadas em pontos no final do campeonato, o que ainda é possível, o primeiro critério de desempate será a diferença de golos.

Mas vamos a contas.

O Benfica é campeão se:

- Vencer o Sporting este domingo ou o Santa Clara na última jornada, seja qual for o resultado em Alvalade;

- Empatar com Sporting e Santa Clara e o FC Porto não conseguir recuperar a desvantagem que tem na diferença de golos, que agora está nos 13 golos;

- O FC Porto perder com o Famalicão no sábado ou com o Vitória na última jornada;

O FC Porto é campeão se:

- Vencer o Famalicão e o Vitória e o Benfica perder um dos jogos e empatar outro;

- Vencer o Famalicão e o Vitória, o Benfica empatar os dois jogos e o FC Porto dar a volta à desvantagem na diferença de golos;

- Nos dois jogos conseguir uma vitória e um empate, recuperar a desvantagem na diferença de golos e o Benfica perder os dois jogos

PATRICIA DE MELO MOREIRA/Getty

Champions e 3.º e 4.º lugar

O Benfica já não vai sair de um dos lugares de acesso direto à Champions aconteça o que acontecer, já que, no pior dos cenários, será 2.º no campeonato. Já o FC Porto ainda pode perder o 2.º lugar para o SC Braga e descer para 3.º, que obrigaria os dragões a jogarem as pré-eliminatórias da prova europeia.

Mas, para tal, o SC Braga teria de ganhar os dois jogos que lhe resta e esperar que o FC Porto perdesse nas últimas duas jornadas. Assim, basta um empate ao FC Porto para garantir que é, pelo menos, 2.º classificado.

O que também ainda está em jogo é o 4.º lugar, já que o SC Braga tem 74 pontos e o Sporting 70. Se os leões vencerem os dois jogos, os minhotos têm de ganhar pelo menos um dos dois jogos que lhes faltam para garantirem a entrada na pré-eliminatória da Champions. Se o Sporting bater Benfica e Vizela e o SC Braga empatar os dois jogos, há empate de 76 pontos e são os leões que ficam no 3.º lugar, já que têm vantagem no confronto direto.

Europa

Com o Chaves (46 pontos) a já ter anunciado que não se inscreveu para disputar as competições europeias na próxima temporada, o Vitória, 5.º com 50 pontos, já garantiu esse lugar europeu. O Arouca é a equipa mais bem colocada para agarrar o derradeiro lugar europeu: é 6.º com 48 pontos e precisa apenas de um ponto para evitar ser ultrapassado pelo Famalicão (8.º com 43).

Descida

Aqui já não há contas a fazer. A vitória do Marítimo na sexta-feira condenou Paços de Ferreira e Santa Clara, que na próxima época vão jogar na II Liga. O Estrela da Amadora será o mais provável adversário dos madeirenses na derradeira oportunidade de ficar na I Liga, depois do Farense vencer o Benfica B na sexta-feira e ficar a apenas um ponto de garantir a subida de forma direta.