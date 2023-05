Sporting-Benfica: os velhos rivais e Alvalade, tal como em 1975

Q

uando acordou na manhã de 4 de maio de 1975, numa altura em que os pássaros já cantavam sobre o cheirinho a alecrim, António Simões sabia que seria o seu último dérbi pelo Benfica. Depois de tanto, o fim. Dois meses antes, o magriço tinha pedido ao presidente Borges Coutinho para sair no final da época. Começara a ouvir, vindo da outrora derretida bancada, o aterrador silêncio depois de um bom passe e os dilacerantes assobios a seguir a um erro. “Estão fartos de mim”, disse então. Aquele Sporting-Benfica, na penúltima jornada, em Alvalade, não era um jogo qualquer. Nunca foi, mas ganhou outra dimensão pelos caprichos dos pontos e do calendário: os encarnados podiam ser campeões pela primeira vez no campo do maior rival.