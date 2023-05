Eleições para a presidência da Liga de Clubes marcadas para 1 de junho

Os clubes que compõem a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) vão eleger em 1 de junho os órgãos sociais para o quadriénio 2023-2027, anunciou o organismo esta quinta-feira, em comunicado.

O ato eleitoral, no qual serão eleitos o presidente da Assembleia Geral e membros da respetiva Mesa, o presidente da Liga, e os conselhos Fiscal e Jurisdicional, vai decorrer a partir das 14h30, no auditório João Aranha, na sede da LPFP, no Porto.

A Liga de clubes, organismo que tutela o futebol profissional em Portugal, é liderada desde 2015 por Pedro Proença, que cumpre o seu o segundo mandato na liderança do organismo. A data de entrega das candidaturas está definida para 26 de maio.