José Gomes: “Não queria estar a falar de arbitragem porque isso acaba por esconder o bom que fomos”

O jogo e a confusão no final

“Vou tentar controlar-me, porque o futebol é jogado por emoções e por pessoas que sentem as coisas, não podemos libertar a nossa emoção poucos minutos depois do jogo, e verbalizar tudo o que sentimos. Não posso falar senão seria castigado e ainda temos duas finais. O que posso dizer é que foi um jogo com muita posse do Sporting, mas lembro-me de apenas dois remates à nossa baliza.

Fomos exemplares a defender, o Sporting não encontrou os caminhos para desenvolver as suas ações ofensivas. Fechámos muito bem, muito próximos da nossa área, é verdade, mas fomos exemplares a ocupar bem os espaços e a sair, sempre que possível, em contra-ataques perigosos. No final, em mais uma saída boa, uma recuperação de bola terminou em golo, que foi assinalado pelo árbitro, o jogo não retomou por causa de uma confusão criada pelos jogadores do Sporting quando os nossos estavam a regressar ao nosso campo.

Isso compete-vos a vocês, não queria estar a falar de arbitragem porque isso acaba por esconder o bom que fomos. Uma equipa que está no fundo da tabela e uma equipa que gostaria de estar a lutar pelo título, que luta por competições europeias e que ainda ambiciona jogar ano após ano na Champions. Os meus jogadores interpretaram de forma exemplar o plano de jogo, defendemos bem, fomos perigosos no contra-ataque e não tínhamos de arriscar nada a ganhar 0-1 porque os pontos estão muito caros. Vocês, como jornalistas e com toda a liberdade e obrigação que têm, vão dizer o que aconteceu com toda honestidade e verdade.”

Consegue ver o copo meio-cheio, mesmo não levando pontos?

“Não sei a que minuto foi o golo deles, mas estávamos a ganhar 0-1 dentro do período regulamentar. O sentimento é o de que, claramente, perdemos três pontos. Não é outro.”

Houve confusão com Hugo Viana?

“Não, ficou esclarecido diretamente com ele, perguntei-lhe e as palavras não eram para mim, estava a falar com alguém do banco. Tudo sanado. Os pontos que devíamos ter é que não temos, o Marítimo está numa luta difícil e dura, mas tem demonstrado caráter, personalidade, força e energia. E com este sentimento, vamos conseguir.”