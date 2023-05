David Simão: “O FC Porto acabou, ironicamente, a queimar tempo - e bem - quando acusam a nós, os pequeninos, de o fazer”

A análise ao jogo

“Acho que podíamos ter sido mais ‘nós’, porque até ao golo do FC Porto faltou-nos ter bola. O golo que sofremos sabemos que é um dos pontos fortes do FC Porto, que procura constantemente a profundidade e cruzamentos, essencialmente é isso. De qualquer das formas, tiveram uma oportunidade do Taremi à barra e o golo, não me lembro de muito mais. Portanto, acho que foi um jogo dividido, controlámos muito bem o FC Porto que é uma boa equipa e acabou até, ironicamente, a queimar algum tempo quando acusam a nós, os pequeninos, de o fazer, mas quando precisam - e bem, também o fazem. Mostra que têm respeito por nós e sentiram que o jogo era difícil.”

Foi sobre isso que falou com Pepe, após o apito final?

“Exatamente, porque é uma conversa recorrente fim de semana após fim de semana: os ditos pequenos, quando jogam com os grandes, quando empatam ou ganham são sempre acusados de perder tempo. E não é sempre isso. Como é óbvio eles têm armas que nós, às vezes, não temos e fazem-nos correr muito mais, isso desgasta. Estava-lhe a dizer que o fizeram, e a meu ver bem, porque sentiram que o jogo não era fácil. Foi uma conversa amigável, o Pepe é um grande jogador e um grande capitão, tenho muito respeito por ele e pela carreira que tem feito, mas era uma conversa natural.”

Arouca segue no 5.º lugar do campeonato

“Acima de tudo, a equipa é confiante porque joga bem e os pontos são consequência do que fazemos. Vamos continuar, são mais três jornadas e é cada vez mais difícil ganhar pontos, as equipas estão cansadas e o campeonato vai longo. Mas, com a qualidade e humildade de sempre, vamos ter ganhar já os próximos três pontos porque foi isso que esta equipa fez o campeonato todo.”