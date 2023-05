Rúben Amorim: “Estamos com um ritmo muito bom. Há jogadores que demoraram a entrar na época”

Jogo

“Foi uma exibição bastante completa, fomos muito fortes nas posses mais longas, o que fizemos mal na semana passada fizemos bem agora. Dificultámos a pressão do Paços de Ferreira. Tivemos oportunidades para fazer golos, depois o 1-0 não ajuda uma equipa que está a lutar pela vida, deixou-os um bocadinho mais em baixo. Mantivemos o ritmo e a forma de jogar durante todo o encontro. Na primeira parte podíamos ter feito mais golos.”

Ritmo

“Estamos com um ritmo muito bom. Há jogadores que demoraram a entrar na época, o Trincão, hoje na pressão e no 1x1, está a crescer muito, o Manu [Ugarte], o Morita, os centrais a aguentar até ao último momento com bola. Se tem a ver com a pressão de não podermos lutar pelos títulos, não sei dizer…”

Titularidade de Bellerín

“Também temos de decidir coisas para a próxima época. Se estivermos a meter toda a gente ao mesmo tempo, não ajuda ninguém. Falei com o Esgaio, que tem tido um rendimento elevado, queríamos ver o Héctor com a equipa que tem jogado. O objetivo é ganhar jogos. Precisamos ver o Hector e ele merece jogar.”

Distância mais curta para o terceiro lugar

“É encurtar ao máximo, não interessa a pontuação. É ganhar os três jogos. O que fazemos mal numa semana, temos de fazer bem na outra. O futebol não acaba nesta época, eles aproveitaram cada minuto para melhorar em todos os aspetos do jogo. Temos de ser consistentes. Houve dois empates que nos tiraram os objetivos, mas temos tido boas exibições.”