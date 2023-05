Paços Ferreira

Marafona, Delgado, Nuno Lima, Maracás, Luís Bastos, Luiz Carlos, Holsgrove, Paulo Bernardo, Nico Gaitán, Alexandre Guedes, Zé Uilton

Sporting

Antonio Adán, Diomande, Coates, Gonçalo Inácio, Bellerín, Morita, Ugarte, Nuno Santos, Edwards, Trincão, Pedro Gonçalves

O jogo entre o penúltimo e o quarto classificados, na Mata Real, tem pontapé de saída agendado para as 20h30. Com a derrota do Sp. Braga na Luz, o Sporting pode reduzir a distância para quatro pontos.