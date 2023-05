Roger Schmidt: “Jogámos à campeão. Fomos muito melhores e estamos agora numa posição muito boa para enfrentar a reta final”

Jogo

“Penso que a equipa fez um grande jogo, jogámos com tudo desde o início. Foi quase tudo perfeito. A única coisa que não conseguimos fazer foi criar mais. Faltou-nos eficácia. Criámos tantas oportunidades, uma após a outra… Fizemos ondas e ondas de ataque. O Sp. Braga tentou jogar com bolas longas apenas, mas também demonstraram que têm muita qualidade a defender. Tivemos de esperar muito tempo pelo golo. Isso também é qualidade e mentalidade. Quando se tem muitas oportunidades e não se marca, é preciso ficar organizado, de cabeça limpa e esperar pelo momento certo para decidir o jogo.”

Justiça

“Estou muito orgulhoso. Foi uma vitória muito merecida. Fomos muito melhores e estamos agora numa posição muito boa para enfrentar a reta final. Jogámos à campeão e agora temos de demonstrá-lo nos últimos jogos.”

Energia

“Jogámos com muita confiança, acreditámos em nós próprios, jogámos com intensidade, jogámos com muita paciência. Jogámos tal como os adeptos nos apoiaram hoje. Trouxeram tanta energia para o estádio. Havia um ambiente fantástico e todos quisemos fazer parte deste ambiente. Quisemos retribuir aos nossos adeptos. Penso que foi uma noite fantástica para o Benfica.”