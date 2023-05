Artur Jorge: “Tivemos aqui um bom jogo de futebol, com duas equipas a respeitarem-se e a quererem ganhar”

Jogo

“Mais do que complicada, foi uma partida bem disputada. Tivemos aqui um bom jogo de futebol, com duas equipas a respeitarem-se e a quererem ganhar, com estratégias diferentes. Conseguimos respeitar a nossa estratégia na primeira parte, apesar do maior ascendente do Benfica. Se temos beneficiado de um penálti, aos 43 minutos, sobre o Ricardo Horta, que me parece claro, teríamos ido para o intervalo em vantagem."

Segunda parte

“Depois do golo sofrido, tivemos que ir em busca do nosso golo. Passou a ser um jogo de transições. A partir daí, a coisa equilibrou-se, mas não fomos capazes de chegar ao golo, para levarmos daqui um empate, pelo menos. Temos que reconhecer a eficácia do Benfica, que acaba por ganhar. A história do jogo resume-se a isso.”

Plano

“Fomos mantendo o ascendente e em crescendo ao longo do jogo. Fomos aproveitando aquilo que íamos tendo, de forma paciente. Tentámos estar mais próximos da área contrária e a prova é que estivemos próximo de fazer golo. A equipa trabalhou imenso pela busca do resultado. Estou satisfeito porque os jogadores compreenderam aquilo que queríamos. Estamos satisfeitos pelo desempenho e não com o resultado.”