Conceição mexe no 11 para atacar a final da Taça: os 11 de FC Porto e Famalicão

FC Porto

Cláudio Ramos, Manafá, Pepe, Fábio Cardoso, Wendell, Mateus Uribe, Grujic, Otávio, Pepê, Toni Martínez, Galeno

Famalicão

Luiz Júnior, Penetra, Riccieli, Otávio, Francisco Moura, Colombatto, Zaydou, Ivo Rodrigues, Iván Jaime, Alex Dobre, Jhonder Cádiz.

Os dois clubes defrontam-se esta noite, no Estádio do Dragão, para decidir a vaga na final da Taça de Portugal. O FC Porto, que conquistou duas das últimas três edições da prova, ganhou por 2-1 em Famalicão, na primeira mão, com golos de Iván Marcano e Toni Martínez, sendo que pelo meio Alexandre Penetra ainda empatou o jogo, aos 36’.