João Aroso, adjunto de Moreno: “O golo anulado associado a regressar do intervalo e sofrer um golo a abrir tem um peso muito grande”

Diferenças da primeira para a segunda parte

"Fechar a primeira parte e termos esse golo anulado por sete centímetros foi o detalhe chave do jogo. Os jogadores sentem que marcaram e emocionalmente é difícil de superar. Não é fácil fazer golos ao Sporting, que é uma equipa muito bem preparada. Conseguir chegar ao intervalo a ganhar era um reforço muito grande do trabalho que fizemos durante a semana. Não é fácil limitar as dinâmicas ofensivas do Sporting, acho que conseguimos fazê-lo muito bem. O golo anulado associado a regressar do intervalo e sofrer um golo a abrir tem um peso muito grande. Quebrámos animicamente, isso foi evidente"

Jogo mais direto na fase final

“O Sporting pressiona alto e não é fácil sair sempre a jogar. Claro que tínhamos definido que essa bola longa não fosse na zona do Coates, mas do ponto de vista técnico as coisas nem sempre saem como gostaríamos. Claramente, a ideia era ser mais na zona do corredor lateral”

Vitória com sete pontos de atraso para quinto lugar

“Não vou fazer uma grande leitura sobre isso, porque nunca fiz, mesmo na fase boa, quando estivemos muitos jogos sem perder ou a ganhar consecutivamente. Disse sempre que era procurar ganhar o jogo seguinte, portanto mantenho a coerência. Não temos de ter a pressão do quinto lugar, não pela dimensão e história do clube, mas pela realidade atual do clube. E já o disse na fase boa. É trabalhar para inverter e voltar às vitórias”