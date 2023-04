E finalmente Kazu Miura fez a estreia oficial pela Oliveirense: aos 56 anos, um mês e 24 dias é o mais velho de sempre a atuar em Portugal

Passaram quase três meses desde a apresentação de Kazuyoshi Miura no Estádio Carlos Osório de Oliveira de Azeméis. Uma surpresa que ninguém esperaria, mesmo olhando para as ligações da Oliveirense ao Japão, através da sua SAD. De Miura conhecíamos a lenda: um japonês bem parecido, bem vestido e ainda em forma apesar da idade, a cada ano a aumentar os números da história a correr nos relvados, que nem samurai imortal. Vê-lo em Portugal foi, no mínimo, inesperado.

Daí para cá, do japonês, o jogador mais velho ainda em atividade em competições oficiais, pouco se viu. E foi com a Oliveirense em situação já relativamente confortável na tabela da II Liga que surgiu na ficha de jogo na última ronda com o Feirense.

Este sábado, entrou mesmo.

Estava o jogo prestes a entrar no seu período de compensação, com a Oliveirense com um confortável 4-1 no marcador em casa da Ac. Viseu, quando ele surgiu na linha lateral do campo do Estádio do Fontelo, cabelo impecável, número 11 de craque nas costas, pronto para iniciar a sua 28.ª temporada no futebol profissional. Em 1986, quando começou, nenhum dos jogadores com quem partilhou relvado este sábado era sequer nascido.

Aos 56 anos, um mês e 24 dias, Kazu Miura tornou-se no futebolista mais velho a jogar em campeonatos profissionais em Portugal. Não deu para mostrar muito - o encontro acabaria minutos depois, mas a história está feita.