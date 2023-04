César Peixoto atira-se a Sérgio Conceição: “Que se preocupe com a equipa dele e deixe a minha comigo”

Bom início

“Até à expulsão estávamos a fazer um bom jogo, as primeiras oportunidades são nossas. A equipa muito bem organizada defensivamente. Até à expulsão a sair muito bem, a ligar bem. Estávamos organizados, fortes. E daí o FC Porto estar a ter dificuldades”

Críticas a Conceição

“Agrada-me pouco ver treinadores a falar da minha equipa como falou. A equipa é agressiva sempre, não é agressiva só contra o FC Porto, quer sempre vencer, compete e é competitiva sempre. Por isso o Sérgio que se preocupe com a equipa dele e deixe a minha equipa comigo”

2.ª parte

“Com menos um, dificulta tudo e mais alguma coisa. Frente ao FC Porto 11 contra 11 já é difícil. Alterámos uma coisa ou outra. A primeira situação na 2.ª parte é nossa, pelo Guedes. Depois sofremos um penálti que cai do céu. A partir daí o FC Porto fica confiante, a ganhar e nós com menos um, com mais dificuldades em sair em transições, tentámos puxar a equipa para a frente, metendo jogadores rápidos. Chegámos uma vez ou outra mas o FC Porto tem mais oportunidades, é verdade. O FC Porto geriu bem, com bola e acaba por ser um justo vencedor. Mas há um jogo 11 para 11 e um jogo 11 para 10”

Expulsão de Holsgrove

“Já estive a ver e o Jordan não toca no jogador do FC Porto, é um amarelo muito forçado. É muito fácil dar amarelos e condicionar a minha equipa. A minha equipa não é maldosa, não são jogadores maldosos. Competem, querem competir, lutam. Se formos contabilizar as expulsões… é muito fácil. Há que ter mais respeito pelo clube e pelos jogadores”

Luta pela permanência

“Um pouco de balão de oxigénio que podemos ter é recuperar jogadores importantes. Hoje tivemos cinco jogadores de fora por lesão. A partir do momento em que começámos a ter condicionalismos com lesões a equipa não tem tantas opções e baixa um bocado. Hoje a equipa já voltou a competir como eu quero, mais agressiva, com mais atitude, coragem. É continuar a trabalhar, temos um pacto que é até ao último dia em que estivermos aqui a trabalhar para conseguir o objetivo”