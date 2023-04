Armando Evangelista: “Não existe penálti, tenho a certeza. O Sporting não deixa de merecer o que conquistou, mas a forma era desnecessária”

A análise ao jogo

“Foi extremamente difícil, como é óbvio, sabíamos que ia ser, as diferenças entre os valores dos dois clubes continuam lá. Saímos na frente do marcador, tivemos capacidade de nos fechar, sofremos e acho que [a derrota] era muito penalizadora face ao caudal ofensivo do Sporting e às oportunidades que produziram. Mas a verdade é que a forma como chegam ao golo, sinto-me frustrado. Parece-me que não existe grande penalidade, parece-me não, tenho a certeza. Não havia essa necessidade, o Sporting não deixa de merecer o que conquistou, mas a forma como o conquistou era desnecessária.

Esses lances em nada contribuem para a seriedade e evolução e equilíbrio que queremos no futebol. De qualquer forma, fizemos um jogo dentro do que temos vindo a fazer, é a primeira vez que o Arouca consegue pontuar em casa do Sporting. De salientar que nos últimos 10 jogos temos uma derrota. Prefiro olhar para o que o Arouca tem feito, valorizando-o, é mais um ponto na nossa caminhada e para o que queremos, que é sermos competitivos contra qualquer adversário.”

O Arouca segue no 5.º lugar

“Faltam seis jornadas, aconteça o que acontecer temos de nos orgulhar do que temos vindo a fazer. A forma como encarámos este desafio - porque era enorme - tem de nos deixar orgulhosos pela coragem, pela qualidade que colocámos e pela seriedade dos profissionais deste clube.”