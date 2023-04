Filipe Martins: “Fica a dúvida no ar se poderíamos ter levado mais alguma coisa caso pudéssemos ter jogado 11 contra 11 até final”

Marcar três golos ao Sporting e não pontuar

“Fizemos uma exibição muito competente, mesmo com o percalço de sofrer um golo logo no primeiro minuto. Tentámos sempre ir em busca do prejuízo e tivemos de arriscar. Os meus jogadores estão de parabéns. Mas cometemos alguns erros, num jogo em que ambas as equipas defenderam mal. A qualidade dos jogadores no momento de finalizar fez a diferença. Fica a dúvida no ar se poderíamos ter levado mais alguma coisa caso pudéssemos ter jogado 11 contra 11 até final”

Casa Pia foi reagindo aos golos do Sporting

“Queremos competir e sermos colocado à prova. Estivemos quatro vezes em desvantagem contra um Sporting na melhor fase da época em termos de resultados. O Casa Pia mostrou uma grande imagem em termos de mentalidade e qualidade. Tivemos sempre capacidade de ir em busca do resultado. Foi um grande jogo de futebol”

Preparação do jogo

“Sporting tem plantel vasto e de qualidade. Não sabíamos se jogariam com uma referência na frente ou com jogadores mais em movimento. Como é óbvio, a qualidade dos jogadores do Sporting pesou. Marcámos três golos, demos falado que queremos melhorar nesse aspeto. Mesmo com 10 quisemos ir à procura do quarto golo. Fica um sabor de frustração, mas é preciso dar os parabéns ao Sporting. Fizemos um grande jogo”