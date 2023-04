Paulo Sérgio: “Não nos podemos iludir e vir ao Dragão jogar de peito aberto, temos de reconhecer que do outro lado há muito mais qualidade”

Jogo

“O FC Porto tem esta qualidade para nos encostar atrás. Faltou-nos desinibir com bola, ter mais confiança para jogar, sendo verdade que a inclusão do Carlinhos traz outro perfume à equipa. Ficámos reduzidos em termos numéricos, mas mantivemo-nos no jogo até final.”

Jogo II

“O FC Porto podia ter marcado mais, é óbvio, mas, com o resultado em 1-0, criámos situações para empatar. Trabalhámos muito, não tenho nada a criticar. Não nos podemos iludir e vir ao Dragão jogar de peito aberto, olhos nos olhos, temos de reconhecer que do outro lado há muito mais qualidade.”