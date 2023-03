Clássico marcado para uma sexta-feira: Benfica e FC Porto defrontam-se a 7 de abril

O clássico entre o líder Benfica e o FC Porto, atual segundo classificado, da 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, vai ser disputado em 7 de abril, uma sexta-feira, anunciou esta terça-feira a Liga de clubes.

O encontro entre os dois primeiros posicionados da I Liga foi hoje marcado para o dia 7 de abril, às 18h, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Na mesma ronda, o Sporting de Braga, terceiro, recebe o Estoril Praia, no dia seguinte, às 20h30, enquanto o Sporting, quarto, joga em casa do Casa Pia, no domingo de Páscoa, às 18h.