Artur Jorge: “Conseguimos durante grande parte do jogo tirar o FC Porto do conforto”

O jogo

“Foram 94 minutos muito bons do Sporting de Braga. Estou muito satisfeito com o que os meus jogadores fizeram, orgulhoso com a forma como se comprometeram com o jogo, como abordaram o jogo, até ao último minuto tentaram ganhar o jogo. Fizeram muito para levarmos os três pontos. Ao intervalo tinha dito aos jogadores que tinha faltado o golo e terminado o jogo mais o reforço: merecíamos ter ganhado este jogo. Infelizmente não fomos tão eficazes como deveríamos ter sido. Enfrentámos uma grande equipa, que teve também as suas oportunidades, a primeira é deles, mas de uma forma geral penso que é justa a minha análise”

Minutos finais

“Naquele momento, os nossos laterais estavam muito desgastados e nós estávamos a pedir que ficassem mais na linha de quatro porque estavam constantemente a procurar, dentro do nosso plano de jogo normal, a profundidade, a dar largura à equipa e era importante manter a solidez defensiva. Não podemos dar oportunidades a este FC Porto. Conseguimos durante grande parte do jogo tirar o FC Porto do conforto. Demonstrámos grande personalidade, grande carácter. Tenho a certeza que todos os adeptos estão orgulhosos do que aqui viram. Faltou-nos fazer um golo para fazer a diferença e isso no futebol faz toda a diferença. Vamos continuar, vamos pensar no próximo jogo, com a certeza que fizemos um grande jogo”

Candidatura ao 2.º lugar

“Vencendo aqui hoje tinha dito que nada garantia que o 2.º lugar fosse por nós conquistado, creio que este 2.º lugar está ainda em aberto, da mesma forma que está o 3.º. Tenho de ser comedido e equilibrado porque sei que temos o Sporting à procura de recuperar. Temos de fazer o nosso trabalho. Dependemos de nós para o 3.º lugar, não dependemos só de nós para o 2.º, vamos trabalhar diariamente”