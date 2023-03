João Aroso: “Procurámos ser ousados, porque o percurso que temos feito dá-nos essa coragem de vir à Luz jogar assim”

O que falhou

“Procurámos ser ousados, jogar com coragem, porque este percurso que temos feito e que tem sido tão elogiado nos dá essa coragem de vir à Luz jogar assim contra um adversário que está muito forte nesta altura e procurar jogar da forma que jogamos. Vou dar um exemplo: o Bamba está lesionado e tínhamos outro central disponível mas entendemos colocar o Dani. Isto apenas para demonstrar a coragem, porque seria mais prudente jogar aí com um central de raiz, num bloco mais baixo, mais perto da nossa área. Sabemos que quando vimos com essa ousadia corremos mais riscos e o Benfica, com a sua qualidade individual e tática, conseguiu tirar partido de uma ou outra debilidade. O golo cedo torna a situação mais difícil para nós e num ambiente destes galvanizou os jogadores do Benfica. E o resultado ao intervalo praticamente fecha a capacidade de discutir o jogo”

Após o intervalo

“Corrigir um ou outro detalhe, os equilíbrios, não nos desequilibramos, mas continuarmos a jogar. Na primeira parte chegámos algumas vezes à área do Benfica, faltou melhor definição e na segunda parte se calhar até chegámos menos vezes, mas conseguimos definir melhor”

Duas derrotas consecutivas

“Já tivemos vários ciclos esta época. Não nos ouviram, depois desta série tão boa com que arrancámos a 2.ª volta, a falar de 5.º lugar e de Europa, apesar das perguntas virem nesse sentido. Tal como antes, quando estivemos cinco jogos sem ganhar… os resultados não dizem tudo. Já ganhámos jogos que se calhar não merecíamos tanto, contra o Arouca não merecíamos perder. Aqui foi um jogo de outras características. Já estivemos em situações mais difíceis. Temos vários jogadores nas seleções mas vamos preparar o regresso ao campeonato”