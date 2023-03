Petit: “Não tirando mérito ao Sporting, não fomos a equipa que costumamos ser, não fomos competitivos, intensos e com personalidade”

Mau jogo do Boavista

“Parabéns ao Sporting, foi um justo vencedor. Não fomos a equipa que costumamos ser, não fomos competitivos nem intensos. Um pouco desorganizados na parte defensiva, saltámos na pressão e abrimos muito espaços entre-linhas. Quando ganhávamos a bola, perdíamos logo. Não tirando mérito ao Sporting, não fomos a equipa que costumamos ser, não fomos competitivos, intensos e com personalidade"

Titularidade de Cannon e não Sasso

“Temos rodado os centrais, o Cannon é forte no controlo da profundidade. Mas foi o espaço que abriu entre-linhas, saltámos muitas vezes na pressão, mas muito atrasados. Fizemos uma má entrada, aos 30 segundos levámos logo com uma bola no poste. Mas não apaga o que a equipa tem feito”

Oito jogos seguidos em que o Boavista não ganha em Alvalade

“Não pesa muito. Sabemos que não ganhamos aqui há muitos anos, eu ainda não era nascido. Mas fomos desequilibrados, muito partidos, com muita distância”