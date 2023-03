José Gomes: “Saímos com o sentimento claro de que o Benfica é muito melhor que nós, algo que já sabíamos antes”

Com que sentimento sai?

“Saímos com o sentimento claro de que o Benfica é muito melhor que nós, algo que já sabíamos antes. Tentámos, e conseguimos, condicionar o Benfica nalguns períodos, pressionando bem. Mas, ao mínimo erro, a qualidade técnica dos jogadores do Benfica descobre sempre forma de criar perigo. Parabéns ao Benfica, nós tentámos. Estou convencido que, na próxima época, na I Liga, o Marítimo - Benfica vai ter no estádio muitas mais camisolas do Marítimo. O espírito desta gente tem de transformar este estádio num verdadeiro caldeirão. Os jogadores do Benfica venceram os nossos jogadores, o treinador do Benfica venceu o nosso treinador, e a mancha vermelha abafou a alma e a voz dos nossos adeptos”

Oportunidade perdida de se aproximar do Estoril

“À medida que as jornadas vão passando, as oportunidades e as probabilidades vão diminuindo, mas ninguém estava à espera de contar com três pontos garantidos contra o Benfica. Sabíamos que seria muito difícil. Os seus jogadores, mesmo os do banco, têm qualidade para jogarem em quase todas as equipas do nosso campeonato. Não poderíamos contar, à partida, com os três pontos contra o Benfica. Vendemos caro cada momento e cada lance”