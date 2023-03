Ricardo Soares: “Merecíamos pontos”

Exibição do Estoril

“Na primeira parte, tacticamente, fizemos um jogo interessante. Identificámos bem os aspetos fortes do FC Porto, que foi muito agressivo na reação à perda, dificultando o nosso contra-ataque. Na segunda parte falámos, sabíamos que o FC Porto estava a oferecer alguns espaços e, se tivéssemos capacidade de os atacar, poderíamos lutar pelos pontos. Não há frustração nenhuma, há é um espírito de missão muito forte e uma crença muito grande nestes jogadores e na capacidade para alterarmos o rumo dos acontecimentos. Merecíamos pontos"

Capacidade para incomodar FC Porto

“Estivemos sempre no jogo. Na primeira parte, o FC Porto conseguiu ter um controlo mais forte sobre nós, mas não me lembro de nenhuma oportunidade de golo, com exceção dos golos. Igualando este grande FC Porto na capacidade de trabalho e na agressividade no bom sentido, poderíamos lutar pelos pontos, o que aconteceu”

Estabilidade no onze apesar do mau momento

“Se eu aceitei este desafio, claramente o maior desafio que tenho na minha vida, é porque acredito nele. Acredito em todos os jogadores. Tenho de ter alguma calma, os jogadores também a têm, mas não gosto de pedir aos jogadores coisas que não se trabalham. Precisamos de pontos e vamos à procura deles”