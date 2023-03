Vítor Campelos: “O jogo estava a ser equilibrado, o resultado não se ajustava ao que estava a acontecer”

vs. FC Porto

“Entrámos bem no jogo, aquilo que tínhamos trabalhado estávamos a conseguir [fazer]. Foi uma primeira parte equilibrada, chegámos ao intervalo a perder porque o FC Porto foi a equipa mais eficaz. Sofremos dois golos com alguma passividade. Estar a perder por 2-0 ao intervalo era pesado. O jogo estava a ser equilibrado, o resultado não se ajustava ao que estava a acontecer no jogo. Sofremos dois golos algo consentidos, com alguma passividade. Com bola estávamos a trabalhar bem, criámos boas oportunidades, com bons cruzamentos."

vs. FC Porto II

"Falámos ao intervalo, alertámos que não podíamos ser tão passivos no momento defensivo. Sabíamos que podíamos explorar o lado contrário do FC Porto porque é uma equipa que bascula muito e que pressiona muito. Na segunda parte estávamos bem no jogo. Há uma situação em que o Mendes leva o primeiro cartão amarelo quando dois jogadores do FC Porto esbarram um contra o outro e foi marcada uma falta contra nós, estava o jogo 2-1. Tivemos uma boa atitude até ao fim. Jogar contra o FC Porto 11 para 11 já é difícil, com 9... [Quero] realçar a atitude dos jogadores, a boa postura que tiveram e agora é preparar já o jogo da próxima semana.”

Criar problemas ao rival

"Fomos sempre uma equipa pressionante, que jogou com as linhas subidas. Pressionámos sempre o FC Porto na primeira zona de construção, criámos algumas situações que podíamos ter finalizado. Infelizmente não conseguimos. Mesmo com 10 [jogadores] acreditámos que era possível enquanto estava a diferença mínima. Há um ou outro lance que podia ter sido diferente. No primeiro cartão amarelo para o Jô, eu creio que é o Grujic que pisa o [nosso] jogador. Eu já vi as imagens e creio que é isso. Mas o resultado é o que é, por isso parabéns ao FC Porto, que venceu o jogo."