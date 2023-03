Taremi e Pepê no banco: veja aqui os 11 do Desp. Chaves-FC Porto

Desp. Chaves

Rodrigo Moura, Nélson Monte, Steven Vitória, Carlos Ponck, Euller, João Pedro, Guima, João Mendes, Bruno Langa, Juninho, Jô Batista

FC Porto

Diogo Costa, Rodrigo Conceição, Pepe, Iván Marcano, Zaidu, Otávio, Grujic, Eustáquio, André Franco, Namaso, Toni Martínez

O encontro arranca às 20h30 (Sport TV1), no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves. Os campeões nacionais chegam a esta partida depois de duas derrotas, com Inter e Gil Vicente, e tentam reduzir para oito pontos a desvantagem para o líder Benfica. O Desportivo de Chaves também vai vivendo um período negativo, após as duas recentes derrotas, com Rio Ave e Sporting.