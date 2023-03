Os 70 anos de Carlos Queiroz, o mestre polémico da ‘Geração de Ouro’ que ainda não se fartou de futebol

Homem à frente do seu tempo e grande conhecedor de futebol, vaidoso e arrogante, ou tudo junto?

Quando o nome Carlos Queiroz surge na boca de alguém, as opiniões tendem a dividir-se. Uns admiram-no como treinador, garantem ter sido ele quem, há mais de três décadas, pôs ordem na Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e abriu caminho para o sucesso de todas as seleções, mas acabou incompreendido e maltratado; outros, acusam-no de ser vaidoso e arrogante, afirmam que só serve para treinar jovens e recusam engrandecer-lhe as conquistas, preferindo apontar-lhe sempre as falhas.

De uma coisa ele não tem dúvidas e disse-o ao jornal ‘Record’: “Riade não é um titulo, é um legado com 30 anos”. Nelo Vingada, seu adjunto de muitos anos e amigo “como irmão”, também não tem dúvidas de que o legado de Carlos Queiroz vai muito além da Geração de Ouro, “ainda que essa geração tenha sido o coroar do plano e da ideia que ele tinha, naquela altura, para o futebol português e que serviu até de referencia para outras federações”, sublinha à Tribuna Expresso o técnico e companheiro de muitas aventuras.

Amado ou odiado, a verdade é que, aos 70 anos, comemorados neste 1 de março, o filho de Júlio Queiroz e Etelvina Leal continua a trabalhar no que mais gosta: o futebol. Há sensivelmente um mês, assumiu o comando da seleção do Catar, país anfitrião do último Mundial e o 4.º consecutivo para “Don Carlos”, cognome atribuído pelo pai.

Uma viagem pelo percurso de Carlos Manuel Brito Leal de Queiroz, nascido em Moçambique, que passou pelos juniores do Ferroviário de Nampula, como guarda-redes, obriga-nos a realçar em primeiro lugar o feito inédito de conquistar, ao serviço de Portugal, dois Campeonatos do Mundo de juniores consecutivos: em 1989 (Riade) e 1991 (Portugal). Para a maioria dos portugueses foi a partir daqui que a sua história começou, mas, na verdade, o jovem professor Queiroz, então com 36 anos, já se tinha deparado com algumas pedras no caminho que o ajudaram a moldar o caráter.