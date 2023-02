Pedro Guerreiro: “Não foi fácil, não foi o resultado que nós gostaríamos, fica uma imagem do real potencial que estes jogadores têm”

Dificuldades a preparar jogo depois da saída de Veríssimo

“Agradecer ao mister Nélson Veríssimo pela colaboração que teve connosco. Não foi fácil, não foi o resultado que nós gostaríamos, fica uma imagem do real potencial que estes jogadores têm. Mas há coisas na vida que ninguém faz por nós, é um caminho que eles vão ter de percorrer. Como é que eles vão percorrer esse caminho? Compete a eles”

Análise ao jogo

“Tentámos contrariar a largura e jogo interior do Sporting, com um bloco médio-baixo. Por momentos conseguimos. Mas é uma vitória justa do Sporting, teve alguma felicidade no 1-0 e passividade nossa no 2-0. Foram naquelas, poderiam ter sido noutras”

Estoril tentou sempre sair a jogar

“O que está bem feito é para aproveitar. Tentámos aproveitar ao máximo e, nesse sentido, o mérito é para a anterior equipa técnica”

O que é que direção lhe pediu?

“Que amanhã continue a preparar os sub-23. Faço parte do projeto desportivo, sou um funcionário do clube. Foi-me pedido para fazer este período transitório”