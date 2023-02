Em protesto contra o árbitro, cinco jogadores fingiram lesões para a partida acabar. Clube de Baixa da Banheira alega “direito à indignação”

O jogo entre o Vasco da Gama de Sines e o União Banheirense, para o campeonato distrital de Setúbal, não chegou ao fim e terminou no início da segunda parte. Como forma de protesto contra o árbitro, a equipa da Baixa da Banheira substituiu cinco jogadores ao intervalo e depois vários atletas foram saindo por lesão até ficarem reduzidos a seis elementos.

A 21ª jornada da 1.ª divisão distrital de Setúbal ficou marcada por um momento bastante curioso. O União Banheirense deslocou-se a Sines para tentar vencer os locais e subir assim na tabela classificativa.

Cinco substituições e cinco lesões

No entanto, ao fim dos primeiros 45 minutos os forasteiros não ficaram satisfeitos com a arbitragem da partida e decidiram agir. No início do segundo tempo, o Banheirense fez cinco substituições- todas as possíveis - e, posteriormente, os atletas começaram a atirar-se para o chão, fingindo lesões.

Após a quinta saída por lesão, o juiz da partida viu-se obrigado a antecipar o apito final por inferioridade numérica - de acordo com as regras do futebol, cada equipa tem de ter, no mínimo, sete jogadores em campo.

O jogo terminou assim de forma prematura com o marcador a assinalar 1-0 para o Vasco da Gama de Sines.

Clube reagiu em comunicado

O clube da Baixa da Banheira já reagiu em comunicado, via Facebook, e acusou as arbitragens dos últimos encontros da equipa de prejudicarem sistematicamente o Banheirense: "Tivemos em campo apenas mais uma arbitragem com manifesta falta de qualidade. Reforçamos o termo ‘apenas’ porque recuando às 6 ultimas jornadas temos assistido a acontecimentos que têm deixado marcas bem vincadas nos nossos atletas muitas vezes sem qualquer penalização para os infratores".

No passado sábado, vincou o emblema, o mesmo terá acontecido, motivo que levou a equipa a colocar um ponto final na partida, alegando um “direito à indignação”.