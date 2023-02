Abel Ruiz demorou 18 segundos a construir o regresso do SC Braga às vitórias

O Sporting de Braga começou com posse na receção ao Arouca. Este dado, geralmente pouco relevante, ajuda a explicar a vitória por 2-0 da equipa de Artur Jorge. A bola foi batida longa e disputada no ar por Banza, sobrando para Abel Ruiz, primeiro, e para Bruma, depois, que a passou para Al Musrati.

O líbio, metrónomo mestre na gestão do ritmo do jogo, deu de primeira para Abel Ruiz, superando com simplicidade vários jogadores dos visitantes. O espanhol tocou de calcanhar para Ricardo Horta, que respeitou o movimento do avançado, devolvendo-lhe a tabela. Ruiz rematou de primeira, de parte de dentro do pé, e fez o 1-0.

Bastaram 18 segundos para que o Sporting de Braga chegasse ao golo contra o Arouca, um recorde de velocidade nesta edição da I Liga. O oitavo golo da época de Abel Ruiz foi a melhor forma de deixar para trás os fantasmas da goleada (4-0) sofrida frente à Fiorentina, na Liga Conferência.

O bom Arouca de Armando Evangelista, que sonha com uma qualificação europeia, deu luta em Braga. Dabbagh poderia ter empatado, Mujica também falhou na cara de Matheus. No entanto, seria o Sporting de Braga a confirmar o triunfo no segundo tempo.

Já depois de Artur Jorge ter lançado André Horta, Pizzi ou Iuri Medeiros, evidências da profunidade do plantel dos arsenalistas, Banza fixou o 2-0 final aos 81'. Sem Vitinha, vendido ao Marselha, o francês tem recuperado protagonismo goleador. Marcou quatro vezes nos últimos sete jogos, nos quais foi suplente duas vezes.

O Sporting de Braga chegou aos 49 pontos em 21 jornadas, quantidade que atesta a regularidade da equipa. Como termo de comparação, na mesma fase do campeonato, os bracarenses tinham 38 pontos na época passada, 46 em 2020/21 ou 37 em 2019/20. Desde Abel Ferreira, que conseguiu os mesmos 49 pontos nas 21 rondas iniciais em 2018/19, que o clube não tinha tantos pontos nesta altura.

A distância para o FC Porto, depois do triunfo dos campeões nacionais contra o Rio Ave, mantém-se em dois pontos. O Benfica está, provisoriamente, só a quatro pontos de distância, sendo a vantagem para o Sporting, também à condição, de 11 pontos.