Luís Freire: “O empate não era despropositado. Merecíamos, no mínimo, um ponto”

Boa imagem do Rio Ave

“Temos de valorizar o processo que temos, o crescimento da equipa. Entrámos um pouco tímidos no jogo. Lançámos aos jogadores o desafio de jogar em casa como joga fora. A equipa entrou um pouco tímida, temos capacidade para assumir o nosso jogo. A equipa foi assumindo o jogo, o que me deixa orgulhoso. Temos remates perigosos do Samaris e do Guga e o golo anulado. Temos uma boa primeira parte em que estragamos a pintura num lance para o qual estávamos avisados. Estas equipas não perdoam, o FC Porto teve uma oportunidade na primeira parte e um golo. Na segunda parte pedimos coragem, sem medos. O jogo ficou mais aberto, o FC Porto conseguiu criar perigo, mas nós nunca nos rendemos e tivemos duas bolas isoladas pelo Boateng e outra de cabeça. Acabámos com mais remates que o FC Porto, na casa do FC Porto. Faltou o golo que era merecido. O empate não era despropositado. Merecíamos, no mínimo, um ponto”

Golo em cima do intervalo

“Não condicionou. Tivemos jogadores a fazer um grande jogo, tivemos um naipe de jogadores que mostrou muita qualidade. Conseguimos muitas vezes, ser superiores ao FC Porto, sabendo que o FC Porto poderia ter arrumado com o jogo com o 2-0”

Capacidade para superar pressão do FC Porto

“Os jogadores têm qualidade, sem qualidade não vamos conseguir fazer grande coisa. Nem sempre é fácil jogar como queremos, mas quando conseguimos jogar é bonito de se ver. O segredo foi a mobilidade que eles tiveram, que confundiu o FC Porto. E a confiança dos jogadores, que estavam muito motivados para o jogo. Tivemos personalidade, qualidade e atitude”