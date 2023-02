SC Braga goleado e com um pé fora da Liga Conferência

O Sporting de Braga perdeu esta quinta-feira por 4-0 na receção aos italianos da Fiorentina, na primeira mão do play-off de acesso aos 'oitavos' da Liga Conferência Europa de futebol, complicando as possibilidades de apuramento.

Um 'bis' do sérvio Luka Jovic, avançado que já atuou pelo Benfica, em cima do intervalo (45+1) e aos 60 minutos, e outro do brasileiro Arthur Cabral, aos 79 e 90, ditaram a derrota dos arsenalistas, que, numa altura em que já perdiam por 1-0, ficaram a atuar com menos uma unidade, quando o defesa central Tormena foi expulso com vermelho direto, aos 55 minutos.

A segunda mão deste playoff disputa-se dentro de uma semana, em Florença, Itália.