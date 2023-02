Boavista tem €99 mil congelados nos bancos: não prestou uma caução devido a “gravíssimas dificuldades financeiras”

A Sociedade Anónima Desportiva (SAD) do Boavista tem parte das contas bancárias congeladas por ordem judicial. Por não ter prestado caução equivalente a um terço da coima a que fora condenada num processo da Autoridade da Concorrência, agora a SAD tem congelado todo o valor da coima: 99 mil euros.

Através do procurador do Ministério Público que ali se encontra, o Tribunal de Santarém - onde estão a ser discutidos os recursos que os clubes apresentaram à condenação da Concorrência - questionou o Banco de Portugal sobre quais os bancos com que o Boavista trabalha. Tendo recebido já a resposta, o procurador Paulo Vieira determinou a penhora das contas em bancos como o Novo Banco, BPI, Santander e Banco Montepio. A ordem seguiu para o clube na passada sexta-feira.