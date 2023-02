“O insulto é o pão nosso de cada dia”: os desabafos e os problemas de um jovem árbitro em início de carreira

Tudo começou numa noite qualquer quando partilhou com os amigos que se ia meter na arbitragem. Tinha visto uma publicação no Instagram a dar conta de um curso de iniciação para aquela atividade. Disseram-lhe que estava a ter “uma epifania”. Em casa, a cantiga foi ligeiramente diferente: “Vais meter-te nisso? És maluco”, respondeu-lhe a mãe, que lhe tinha sugerido arranjar um trabalho para preencher as horas vagas e moles do gap year na faculdade. Além disso, uma lesão grave no cóccix retirou-lhe durante um ano o futebol jogado. Um apito e um fôlego de cada vez: porque não?

“Nunca pensei ser árbitro de futebol. Entretanto voltei a jogar na universidade, mas a arbitragem tem sido a minha prioridade”, conta Miguel Paredes, de 20 anos. Este aluno de História está na segunda temporada como árbitro. Tem sido “uma experiência desafiadora”, garante. A forma como se expressa é madura e muitíssimo fluída. A voz tem peso, o entusiasmo é quase emocionante. “Claro que o principal na arbitragem é ter sempre atenção à gestão de expectativas das pessoas que estão lá dentro, mas também temos de inibir um pouco os nossos impulsos nervosos e a nossa vontade de agir rapidamente. É uma grande responsabilidade. Tem sido um balanço super positivo.”

A Tribuna Expresso fala com Paredes antes do treino na Academia Militar, no centro de Lisboa, que tem um protocolo com a Associação de Futebol de Lisboa. Esta entidade está a encerrar mais um curso de iniciação de arbitragem. Este fim de semana cumprem-se as derradeiras provas físicas e escritas e ainda o relatório de jogo. O timing da conversa é oportuno e lamentável ao mesmo tempo: há poucos dias, três árbitros foram agredidos em jogos de futebol, sendo que um desses episódios aconteceu num jogo de sub-10.

Miguel, que começou nestas andanças com apenas 19 anos, revela que alguns pais estragavam o que deveria ser o futebol juvenil. A clareza deste pensamento recebeu-a quando viu uma mãe a insultar o seu assistente num jogo e, cinco minutos depois, viu o filho que estava ao seu colo a usar as mesmas palavras para dizer o mesmo. “Eram coisas absurdamente mal educadas”, recorda. “Esse momento marcou-me muito. Percebi que os filhos são a imagem dos pais. Há pais que não sabem estar e que dificultam o trabalho dos árbitros.” Os insultos e os gritos por vezes até são mais audíveis em jogos de sub-10 e sub-11, “em que nem se contam os golos”, revela.

Este jovem árbitro diz que o insulto é “o pão nosso de cada dia”. Considera, ainda assim, que a banalização dessa agressão e da violência é algo “estranho” e “mau”. A história mais complicada viveu-a num torneio de seniores, num relvado lisboeta. “Estava a ser um jogo super pacífico e controlado, até que há um penálti que me pareceu claro, assinalei e fui agredido por um jogador”, desbobina a lembrança. “Eu ainda tinha 19 anos, ele tinha 45. Agarrou-me o braço, cravou-me as unhas. Disse que eram árbitros como eu que estragam a carreira a jogadores e que se eu não tivesse cara de miúdo matava-me ali. Foi complicado. Graças a Deus não fiquei traumatizado, nem me perturbou demasiado, mas marcou o meu início de carreira.”