Aos 34 anos, Licá reapareceu e vai jogar pelo clube da sua aldeia na distrital de Viseu

Despontou na I Liga com o Estoril Praia e os seus fartos cabelos compridos a ondularem com golos, captou a atenção do FC Porto e por lá deu rendeu ao ponto de ser convocado para a seleção nacional. Somou uma internacionalização, olhou lá para fora, esteve no Rayo Vallecano e Granada de Espanha e no Nottingham Forest de Inglaterra, escaparates que entrelaçou com passagens pelo Vitória em Guimarães, o Belenenses clube, o Farense e a B SAD.

Foi lá que completou a última metade da época anterior e depois sumiu. Desde o verão que Licá estava em parte incerta, sem jogar. Estaria a fazer tempo para retornar à terra: já perto da madrugada desta sexta-feira, a Associação Cultural Desportivo e Recreativo de Lamelas, clube do concelho de Castro Daire, anunciou-o como nova contratação para o que resta desta temporada.

Na foto utilizada vê-se Licá equipado e sorridente, de volta à aldeia onde nasceu. O internacional português vai então jogar na distrital de Viseu, onde a equipa acabou na 2.º posição da Zona Norte da Divisão de Honra, estando agora a competir na fase de apuramento para o Campeonato de Portugal, a III divisão do futebol nacional.

É nessa luta que agora participará Luís Carlos Pereira Carneiro, conhecido nos arrabaldes da bola por Licá e a quem o Recreativo de Lamelas agradeceu publicamente, sem esconder o entusiasmo: “Este jogador internacional é uma cara conhecida por todos e vem ajudar a equipa da sua terra natal a conquistar os objetivos propostos! Volta a Lamelas com muita garra e ambição! Uma aldeia pequena, mas com enormes talentos. Obrigado pelo voto de confiança nesta equipa! Bem-vindo a casa, Licá!”.