Artur Jorge: “Isto é consequência da ambição e da crença que podemos fazer mais e melhor”

A vitória é merecida?

“Acho que sim, não tenho grandes dúvidas de que é uma passagem à meia-final justa. Tivemos oportunidade, diante dos nosso adeptos e a minha gratidão para eles, de premiá-los aos longo dos 120 minutos. Sair daqui com a passagem é algo extraordinário para nós, estou muito satisfeito pelo que fizemos contra este adversário poderoso e difícil de bater.”

A expulsão ajudou?

“É evidente que sim, ajudou-nos a mudar um bocadinho o que era o jogo até então, tivemos uma oportunidade em que o Benfica fez golo de bola parada, depois acabou por ter mais posse de bola e a gerir essa vantagem, estávamos a ter dificuldade em contrariar, somos uma equipa que gosta de ter bola e, não a tendo, estávamos desconfortáveis. A expulsão ajuda porque fizemos o golo do empate, fomos uma equipa mais dominadora e estivemos sempre com muita atenção às transições do Benfica, que passou a jogar dessa forma.

Conseguimos controlar nesses momentos. Não tivemos a velocidade mais indicada para podermos ser mais eficazes nas oportunidades« que criámos, contabiliza cinco ou seis só na segunda parte. Foi um jogo difícil, duro do ponto de vista física, que nos dá conforto anímico.”

Esta a ser uma época de sonho?

“Digamos que a minha ambição sempre foi fazer mais e melhor, isto é o resultado do nosso trabalho, sacrificámos muito, temos muita paixão pelo clube e entregamo-nos diariamente ao que temos de fazer. Queremos mais e mais, o que fizemos hoje é mais uma etapa concluída, encerrada já para, daqui a três dias, estarmos na Madeira a tentar vencer o jogo contra o Marítimo. Isto é consequência do trabalho, da ambição e da crença que podemos fazer mais e melhor.”